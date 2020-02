Zvonimir Soldo ist der bereits dritte Trainer von Fußball-Bundesligist FC Admira in dieser Saison. Der Kroate (52) arbeitete zuletzt beim chinesischen Club SD Luneng als Co-Trainer von Felix Magath.

Der neue Admira-Coach: Zvonimir Soldo © GEPA pictures

"Mit Zvonimir haben wir einen absoluten Fachmann mit internationalem Format verpflichten können. Wir haben mit ihm unsere absolute Wunschlösung für die Admira gewonnen und hoffen mit ihm den Klassenerhalt sichern zu können", wurde Manager Amir Shapourzadeh in einer Club-Aussendung zitiert.

Soldo, der wie zuvor auch Felix Magath seit Dezember 2017 ohne Verein war, freute sich auf die neue Aufgabe. "Unser Ziel ist und muss der Klassenerhalt sein. Dafür werden wir als Team und Verein all unsere Erfahrung, Leidenschaft und Herzblut investieren", sagte Soldo, der bereits sein erstes Training geleitet hat.

Der Tabellen-Elfte hatte sich erst am Sonntag nach einer 0:2-Niederlage gegen Sturm Graz von Klaus Schmidt getrennt, der erst am 2. September auf Reiner Geyer gefolgt war. Unter dem 52-jährigen Steirer Schmidt gab es in 14 Runden sechs Niederlagen, fünf Unentschieden und drei Siege. Dem Vernehmen nach soll Magath zudem mit der Trainingsintensität unzufrieden gewesen sein.

Soldo genießt Star-Status

Soldo übernahm zwei Spiele vor der Punkte- und Liga-Teilung und just vor dem Kellerduell am Sonntag bei Schlusslicht WSG Tirol, das nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter der Admira liegt. Seine letzte Station als Cheftrainer des 1. FC Köln (48 Spiele) liegt fast zehn Jahre zurück. Nachdem dieses Kapitel wenig ruhmreich endete, zog sich Soldo aus dem Fußball-Business zurück und kaufte das populäre Lokal "Bulldog" in der Zagreber Innenstadt.

In seinem Heimatland genießt Soldo Star-Status, mit Kroatien wurde er bei der WM 1998 Dritter. Als langjähriger Kapitän des VfB Stuttgart, mit dem er im selben Jahr im Finale im Europacup der Cupsieger (0:1 gegen Chelsea) stand, kennt er auch Magath, der seit Jänner als Global-Soccer-Chef von Admira-Namenssponsor Flyeralarm in der Südstadt und bei den Würzburger Kickers die Fäden zieht.