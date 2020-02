152 Coronavirus-Fälle in Italien, Conte warnt vor Panik

Drei Todesopfer und 152 Infizierte ist die vorläufige Bilanz der Coronavirus-Epidemie in Norditalien. Wie Italiens Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Sonntag in Rom berichtete, seien 110 Fälle in der Region Lombardei und dort vor allem in der Provinz Lodi gemeldet worden. Weitere 21 Fälle gab es in Venetien, andere neun in der Emilia Romagna. Betroffen war auch der Piemont.