Zehntausende Slowaken erinnern an ermordeten Journalisten

Zwei Jahre nach dem Mord an dem slowakischen Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten sind am Freitag mehr als zehntausend Menschen in der Slowakei in Gedenken an das Paar auf die Straßen gegangen. Allein in der Hauptstadt Bratislava kamen rund 8.000 Menschen zur Gedenkkundgebung "Für eine anständige Slowakei". Der Jahrestag der Ermordung Kuciaks wurde vom Wahlkampf in der Slowakei überlagert.