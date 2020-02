Steirer leiteten Gülle auf Wiese: Lafnitz verunreinigt

Facebook

Am Montag hatten die drei Pächter eines landwirtschaftlichen Anwesens in Waldbach-Mönichwald eine bereits seit Jahren unbenutzte Jauchengrube ausgepumpt. Dabei leiteten sie die Gülle über ein Wiesenstück zum Versickern in das Erdreich. Wegen der großen Menge konnte die Flüssigkeit jedoch nicht versickern und lief über das abfallende Wiesenstück in den angrenzenden Straßenkanal und in der Folge mehrere Kilometer weit in einen Bach sowie in die Lafnitz. Dabei wurden die Gewässer erheblich verunreinigt. Die von Sachverständigen des Landes Steiermark genommenen Wasserproben werden erst analysiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.