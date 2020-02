Verletzte bei Streit unter Patientinnen in Grazer Ordination

In einer Grazer Ordination sind am Montag wartende Patientinnen dermaßen in Streit geraten, dass die Polizei einschreiten musste. Mehrere Frauen wurden mit Verletzungen ins Spital gebracht. Die Ermittlungen dauerten am Dienstagnachmittag noch an, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.