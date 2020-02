Schüler in Deutschland bei Chemie-Experiment schwer verletzt

Ein 14 Jahre alter Schüler ist am Samstag in Weinheim (Baden-Württemberg) in Deutschland bei einem missglückten Chemie-Experiment schwer verletzt worden. Der Bub wurde mit Verbrennungen an den Händen und im Gesicht mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, teilte die Polizei mit.