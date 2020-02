EU tilgt Großbritannien von ihren offiziellen Landkarten

Die Europäische Union vollzieht den Brexit auch auf ihren offiziellen Landkarten: Zwei Wochen nach dem Austritt der Briten aus der Gemeinschaft wies die EU-Kommission am Freitag auf die neuen Kartenwerke hin: Alle EU-Länder sind darauf in bunten Farben dargestellt, während Großbritannien wie Norwegen oder Weißrussland in einem neutralen Grau-Beige-Ton erscheint.