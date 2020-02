Zwei Tote bei Hubschrauber-Bruchlandung am Nordpolarmeer

Bei der Bruchlandung eines Hubschraubers auf der Jamal-Halbinsel am Nordpolarmeer sind zwei Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Acht Menschen an Bord der MI-8 seien am Freitag verletzt worden, teilten die russischen Behörden mit. Keiner von ihnen schwebe in Lebensgefahr.