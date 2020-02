Toter bei Bauernhofbrand im Mühlviertel

Feuerwehrleute haben am Freitag in einem brennenden Bauernhaus in Alberndorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) eine Leiche gefunden. Die Identität des Toten stand laut Polizei zunächst nicht fest. Es wird aber vermutet, dass es sich um den 65-jährigen Bewohner handelt.