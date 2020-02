Zwei Raffl-Assists bei Sieg von Philadelphia in Florida

Der Villacher Michael Raffl hat erstmals seit 21. Oktober zwei Scorerpunkte in einem Spiel der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL verbucht. Der 31-jährige Stürmer bereitete beim 6:2-Sieg der Philadelphia Flyers bei den Florida Panthers zwei Tore vor. Nicolas Aube-Kubel verwertete einen Abstauber nach einem Raffl-Schuss zum 3:0 (19.), Robert Hägg traf nach seinem Idealpass zum Endstand (60./PP).

Mit dem fünften Auswärtssieg hintereinander festigten die Flyers ihren Platz in den Play-off-Rängen. Philadelphia hält in der Eastern Conference Rang acht mit vier Punkten Vorsprung auf die Carolina Hurricanes, die aber zwei Spiele weniger ausgetragen haben.

Michael Grabner war bei der 2:3-Niederlage der Arizona Coyotes in Ottawa gegen die Senators wieder nur Zuschauer. "Wir sind offenbar nicht bereit", sagte Arizona-Trainer Rick Tocchet nach der vierten Niederlage in den jüngsten fünf Spielen. Arizona liegt in der Western Conference auf Rang acht, hat aber mehr Spiele ausgetragen als die Verfolger.

NHL-Ergebnisse von Donnerstag: Florida Panthers - Philadelphia Flyers (2 Assists Raffl) 2:6, Ottawa Senators - Arizona Coyotes (ohne Grabner) 3:2, Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 4:3 n.V., Toronto Maple Leafs - Dallas Stars 2:3, Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 3:1, Nashville Predators - New York Islanders 5:0, Minnesota Wild - New York Rangers 3:4 n.P., New Jersey Devils - Detroit Red Wings 4:1, Colorado Avalanche - Washington Capitals 2:3, Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 6:5 n.V., Anaheim Ducks - Calgary Flames 0:6.