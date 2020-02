Remis von Sherrock beim Darts-Premier-League-Debüt

Fallon Sherrock hat für ein weiteres Kapitel Darts-Geschichte gesorgt und ein erfolgreiches Debüt in der Premier League gefeiert. Die Engländerin erreichte am Donnerstagabend in Nottingham gegen ihren Landsmann Glen Durrant mit 6:6 ein Remis und sorgte damit für die nächste sportliche Überraschung. Die 25-Jährige trat als erste Frau überhaupt in dem als Liga ausgetragenen Wettbewerb an.