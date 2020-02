Christoph Ransmayr erhält Ludwig-Börne-Preis

Der Ludwig-Börne-Preis geht in diesem Jahr an den österreichischen Schriftsteller und Essayisten Christoph Ransmayr. Die Laudatio am 17. Mai in der Frankfurter Paulskirche hält der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wie die Ludwig-Börne-Stiftung am Mittwoch mitteilte. Steinmeier hatte als diesjähriger Preisrichter auch den Preisträger ausgewählt.