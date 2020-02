Waitz wird wegen Brexit dritter EU-Abgeordneter der Grünen

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hat auch Folgen für das Europaparlament. 27 der 73 freiwerdenden Mandate werden für demografische Korrekturen in 14 EU-Staaten verwendet. Österreich bekommt einen 19. Sitz dazu - der gebürtige Wiener Thomas Waitz, ein Biobauer in der Steiermark, wird diese Woche in Straßburg als dritter grüner Europaabgeordneter angelobt.