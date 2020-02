Dortmund kassierte nächsten Rückschlag mit 3:4 in Leverkusen

Borussia Dortmund hat im Titelkampf der deutschen Fußball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Lucien Favre unterlag am Samstagabend bei Bayer Leverkusen in einem packenden Spiel mit 3:4 und verabsäumte es damit, zumindest für einen Tag nach Punkten mit Tabellenführer Bayern München gleichzuziehen. Der Fünfte Leverkusen liegt nur noch zwei Zähler hinter dem BVB.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Die Bayern sind am Sonntag zum Abschluss der 21. Runde im Schlager beim einen Zähler dahinter liegenden Verfolger Leipzig im Einsatz.

Für den Tabellendritten Dortmund waren Tore von Mats Hummels (22.), Emre Can (33.), der bei seinem Liga-Comeback mit einem herrlichen Weitschuss aus mehr als 30 Metern ins Kreuzeck aufzeigte, und Raphael Guerreiro (65.) zu wenig. Ex-Salzburg-Stürmer Erling Haaland stand zwar wie von den Fans gefordert in der Startformation, blieb in seinem vierten Ligaspiel aber erstmals ohne Treffer, nachdem er zuvor in drei Partien siebenmal getroffen hatte.

Für den BVB war es damit eine rabenschwarze Woche nach dem Cup-Achtelfinal-Aus gegen Werder Bremen am Dienstag. In der Liga ging eine Serie von drei Siegen zu Ende. Die Bayern sind am Sonntag zum Abschluss der 21. Runde im Schlager beim einen Zähler dahinter liegenden Verfolger Leipzig im Einsatz.

Für Leverkusen traf Kevin Volland doppelt (20., 43.). Die Entscheidung brachte ein Doppelschlag von Leon Bailey (81.) und Lars Bender (82.) innerhalb von weniger als zwei Minuten. Aleksandar Dragovic wurde in der 89. Minute eingetauscht, um das Ergebnis abzusichern. ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger fehlte neuerlich wegen Knieproblemen. Leverkusen revanchierte sich für das 0:4 im ersten Saisonduell im Herbst.

Leverkusen baute den Vorsprung auf den Sechsten Schalke 04 auf zwei Zähler aus. Die Gelsenkirchener kamen mit Alessandro Schöpf und Michael Gregoritsch (bis 56.) gegen Schlusslicht SC Paderborn über ein 1:1 nicht hinaus und blieben zum dritten Mal en suite in der Meisterschaft sieglos.

Schalkes Vorsprung auf Rang sieben wuchs aber auf zwei Punkte an, da 1899 Hoffenheim mit Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch und Stefan Posch (bis 60.) beim SC Freiburg mit 0:1 verlor.

Der von Oliver Glasner gecoachte VfL Wolfsburg kam mit Xaver Schlager gegen Abstiegskandidat Fortuna Düsseldorf über ein 1:1 nicht hinaus. Mit diesem Ergebnis hatte man zuletzt schon gegen Paderborn und damit einen weiteren Nachzügler enttäuscht. Die Fortuna, bei der Kevin Stöger und Markus Suttner durchspielten, verbesserten sich durch das Unentschieden auf den Relegationsplatz.

Neuer Vorletzter ist Werder Bremen nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Union Berlin. Bremen (mit Marco Friedl) kassierte die siebente Niederlage in den jüngsten acht Runden. Christopher Trimmel war aufseiten der Sieger über die volle Distanz im Einsatz.

Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holte der Liga-15. FSV Mainz mit einem 3:1-Erfolg bei Hertha BSC. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch Karim Onisiwo, der als "Joker" glänzen konnte. Nach seiner Einwechslung in der 81. Minute bereitete der ÖFB-Stürmer den zweiten Treffer von Dreifach-Torschütze Robin Quaison (17., 82., 94.) mustergültig vor und holte auch noch den Elfmeter vor dem letzten Treffer heraus.