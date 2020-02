Uraufführung von Franzobels Zeitzeugenstück "Hanni" in Linz

Zu ihrem 99. Geburtstag wird die oberösterreichische Zeitzeugin Hanni Rittenschober besonders geehrt: Ihr Leben lieferte die Vorlage für "Hanni", einen szenischen Monolog von Franzobel, der am 10. März im Linzer Brucknerhaus mit Maxi Blaha in der Hauptrolle uraufgeführt wird. Das Stück soll exemplarisch für viele Frauenschicksale in der NS-Zeit stehen, so das Brucknerhaus in einer Aussendung.