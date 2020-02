Mindestens 25 Tote bei Kämpfen in Somalia

Bei Zusammenstößen zwischen zwei Gruppen in Somalia am Rande der Hafenstadt Kismayo sind einem hochrangigen Militärvertreter zufolge mindestens 25 Menschen getötet worden. Die Gruppen hätten vor allem um die Kontrolle eines Brunnens gekämpft, sagte Hassan Ahmed Mohamed, ein hochrangiges Mitglied der somalischen Streitkräfte in der Region, am Dienstag.