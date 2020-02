Paar darf erstmals in Julias Haus in Verona übernachten

Ein Liebespaar wird erstmals am Valentinstag im Haus in Verona übernachten können, vor dem Romeo in Shakespeares Tragödie seine Julia anschmachtete. Das Paar wird unter all jenen ausgesucht, die einen Liebesbrief an die Gemeinde Verona geschickt haben. Der schönste Brief wird von einer Jury gewählt.