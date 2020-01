US-Briefträger versteckt Briefe über Monate

Statt all seine Briefe auszuliefern, soll ein Briefträger in den USA über Monate Tausende Sendungen in einem Lagerraum gestapelt haben. Er habe sich unter Druck gefühlt und keine Zeit gehabt, die großen Mengen von Post an ihre Adressaten in der Stadt Chesapeake im Bundesstaat Virginia zu verteilen, sagte der Mann vor Gericht, wie US-Medien am Mittwoch berichteten.