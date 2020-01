Buch über Auschwitz-Saboteur gewinnt Costa-Buchpreis

Der renommierte Costa-Buchpreis geht in diesem Jahr an den ehemaligen britischen Kriegsreporter Jack Fairweather für seine Biografie "The Volunteer" (Der Freiwillige) über den Auschwitz-Saboteur Witold Pilecki. Das teilte Costa-Chefin Jill McDonald bei der Verleihung am Dienstagabend in London mit.