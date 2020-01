Causa Oslip: Bürgermeister entschuldigt sich

Der Osliper Bürgermeister Stefan Bubich (ÖVP), der für seine Wutausbrüche in mehreren Emails zu überregionaler Bekanntheit gelangt ist, hat sich bei jenem Bürger, den er beschimpft hatte, entschuldigt. Der betroffene Franz Schneider nimmt die Entschuldigung allerdings nicht an und fordert Bubichs Rücktritt, wie er der APA in einer Stellungnahme Montagabend mitteilte.