Künstlerin Latifa Echakhch bespielt 2021 Schweizer Pavillon

Die französische Installationskünstlerin Latifa Echakhch wird 2021 an der 59. Internationalen Kunstbiennale Venedig den Schweizer Pavillon bespielen. Die 1974 in Marokko geborene Latifa Echakhch lebt seit 2012 in der Schweiz. Mit ihrer Wahl folgt die Kulturstiftung Pro Helvetia der Empfehlung einer Jury unter der Leitung der Genfer Künstlerin Laurence Bonvin.