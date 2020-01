Frau starb bei Wohnungsbrand in Wien-Brigittenau

Ein Zimmerbrand in einer Wohnung am Brigittaplatz in Wien-Brigittenau hat am Samstag ein Todesopfer gefordert. Eine ältere Frau konnte nur noch tot geborgen werden, bestätigten Berufsrettung und Berufsfeuerwehr auf APA-Anfrage. Bei einem weiteren Feuer in der Donaustadt wurde eine Frau schwer verletzt geborgen.