Snapchat-Hilferuf: US-Polizei befreite entführte 14-Jährige

Im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine entführte 14-Jährige nach einem Hilferuf über den Onlinedienst Snapchat von der Polizei gerettet worden. Die 14-Jährige habe ihre Freunde am Dienstag über den bei Jugendlichen beliebten Onlinedienst alarmiert, teilte die Polizei in der Stadt San José am Freitag mit.