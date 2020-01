Usbekistan nach Wien-Absage Veranstalter der Judo-WM 2021

Die ursprünglich an Wien vergebene Judo-Weltmeisterschaft 2021 findet in der usbekischen Hauptstadt Taschkent statt. Das gab der Judo-Weltverband (IJF) am Mittwoch bekannt. Wien hatte im September 2018 den Zuschlag bekommen, im Oktober 2019 war die WM aber wieder entzogen worden. Der IJF hatte die Rücknahme mit der nicht fristgerechten Bezahlung der zweiten Rate begründet.