Flüchtlinge fuhren in Kühltransporter von Serbien bis OÖ

Vier Afghanen sind am Dienstag in Reichersberg (Bezirk Ried) in einem Kühltransporter entdeckt worden. Die Männer im Alter von 22 bzw. 23 Jahren waren offenbar in Serbien von einem Schlepper in den Laderaum gelassen worden, ohne dass der Lenker das mitbekam. In Oberösterreich wurden sie befreit und suchten um Asyl an.