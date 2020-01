24-jähriger Kärntner erfindet Raubüberfall

Ein 24-jähriger Kärntner hat am Mittwochabend gestanden, einen Raubüberfall erfunden zu haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann zuvor angegeben, am Dienstag in einem Park in Klagenfurt von zwei Männern ausgeraubt worden zu sein. Laut seinen Angaben seien ihm ein Handy und Bargeld gestohlen worden, der 24-Jährige hatte auch eine detaillierte Täterbeschreibung abgegeben.