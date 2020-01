Vier schwere Skiunfälle in Tirol

Vier schwere Skiunfälle haben sich Donnerstag in Tirol zugetragen. In Söll wurden - nur wenige Meter entfernt - ein Deutscher und sein 17-jähriger Sohn von zwei Unbekannten angefahren und schwer verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Am Hintertuxer Gletscher rutschte ein Pole in steiles Gelände ab. In Sölden stießen ein Snowboarder und eine Skifahrerin zusammen.