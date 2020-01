AEC Linz trotz Teilsperre 2019 mit Besucherbestmarke

Trotz monatelanger Teilsperre wegen der Neugestaltung hat das Ars Electronica Center (AEC) in Linz mit 192.243 Besuchern 2019 eine Bestmarke erzielt. Wie das Museum der Stadt Linz wirtschaftlich abgeschnitten hat, wurde in der Bilanz am Donnerstag nicht mitgeteilt. Mit dem Thema AI habe das AEC "einen Nerv getroffen", resümierten Leiter Gerfried Stocker und Geschäftsführer Diethard Schwarzmair.