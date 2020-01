Razzien gegen IS-Verdächtige in der Türkei fortgesetzt

Die Anti-Terror-Polizei in Ankara hat fünf weitere mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) festgenommen, die Attentate in der Silvesternacht geplant haben sollen. Es handle sich dabei um Ausländer, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Details zu der Herkunft der Verdächtigen und den Anschlagsplänen wurden zunächst nicht bekannt.