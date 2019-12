Ein Toter und ein Verletzter bei Lawinenabgang im Trentino

Bei einem Lawinenabgang im norditalienischen Trentino ist am Sonntag ein Tourengeher ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich um einen 28-jährigen Trentiner. Weitere drei Tourengeher konnten sich retten, einer von ihnen wurde unterkühlt in ein Krankenhaus in Trient geflogen, berichteten italienische Medien.