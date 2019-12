Grabner traf in NHL bei Coyotes-Niederlage in Las Vegas

Michael Grabner hat am Samstag (Ortszeit) mit seinen Arizona Coyotes in der National Hockey League (NHL) gegen die Vegas Golden Knights mit 1:4 verloren. Der Kärntner erzielte in Las Vegas zum zwischenzeitlichen 1:1 in der 14. Minute das einzige Tor der Partie für die Coyotes. Für Grabner war es sein achtes Saisontor.