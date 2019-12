US-Bürger bei Angriff auf Militärbasis im Irak getötet

Bei einem Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt im Irak ist ein US-Zivilist getötet worden. Mehrere irakische und US-Soldaten seien bei dem Vorfall in Kirkuk im Norden des Landes am Freitagabend verletzt worden, teilte die von den USA angeführte internationale Koalition zum Kampf gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) mit.