Medizinischer Notfall im Flugzeug - Mädchen starb in USA

Ein Mädchen hat an Bord eines Flugzeugs einen Herzstillstand erlitten und ist in der Folge gestorben. Nachdem die Maschine am Donnerstagabend (Ortszeit) kurz nach dem Start zum Flughafen Los Angeles zurückgekehrt war, konnten Rettungskräfte nur noch den Tod der Zehnjährigen feststellen, berichtete der Fernsehsender CNN unter Berufung auf die Behörden.