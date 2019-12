Drei Verletzte bei Explosion in Wohnhaus im Bezirk Horn

Eine dreiköpfige Familie ist am Freitagvormittag bei einer Explosion in einem Reihenhaus in der Waldviertler Gemeinde Rosenburg-Mold (Bezirk Horn) verletzt worden. Der 27-jährige Vater wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verbrennungen ins Wiener AKH geflogen. Ein rund zwei Wochen altes Baby und die 29-jährige Mutter wurden laut ÖAMTC und Rotem Kreuz leicht verletzt.