Drei Bergsteiger im Gran Sasso-Massiv tödlich verunglückt

Drei Bergsteiger sind im Gran Sasso-Massiv in Mittelitalien innerhalb weniger Stunden tödlich verunglückt. Am Donnerstag kamen zwei Bergsteiger ums Leben, die die Spitze des Gran Sasso erklimmen wollten. Die beiden waren ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt, berichteten italienische Medien. Die Bergung sei noch im Gange.