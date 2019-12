Norwegischer Kombi-Doppelsieg in Ramsau

Die Nordischen Kombinierer des ÖSV haben beim Heim-Weltcup in Ramsau ihren ersten Podestplatz der Saison verpasst, die Bilanz fiel dennoch positiv aus. Lukas Greiderer war am Wochenende mit den Rängen sechs und fünf jeweils der bestplatzierte Österreicher, am Sonntag fehlten dem Tiroler gegen die drei besten Läufer nur 5,3 Sekunden auf einen Top-3-Platz. Jarl Magnus Riiber siegte zum sechsten Mal.