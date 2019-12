Salvinis Lega billigt neues Statut und wird nationale Partei

Italiens rechte Oppositionspartei Lega verzichtet auf ihre sezessionistischen Wurzeln, die auf die Achtzigerjahre zurückgehen, und wird zur gesamtstaatlichen Gruppierung. Die Parteidelegierten stimmten beim Kongress in Mailand am Samstag für ein neues Statut, mit dem der Parteiname von "Lega Nord" in "Lega Salvini Premier" umgewandelt wurde.