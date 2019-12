Starkregen in Südfrankreich

Starke Regenfälle und heftiger Wind machen erneut den Menschen in Südfrankreich zu schaffen. Wie die Seepräfektur für das Mittelmeer am Samstag berichtete, kenterte ein Segelboot in der Nähe von Fos-sur-Mer nordwestlich von Marseille. Ein Segler werde vermisst, zwei Besatzungsmitglieder wurden gerettet. Der Unfall ereignete sich Freitagabend, die Helfer setzten Hubschrauber ein.