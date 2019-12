Dozent in Pakistan wegen Blasphemie zu Tode verurteilt

Wegen Gotteslästerung ist in Pakistan ein Universitätsdozent zum Tode verurteilt worden. Das Gericht in Multan in der Provinz Punjab verhängte am Samstag wegen weiterer Vorwürfe zudem eine lebenslange Freiheitsstrafe sowie eine Geldstrafe von 500.000 Pakistanischen Rupien (knapp 3.000 Euro) gegen den 33 Jahre alten Muslimen.