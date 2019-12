Juwelierraub in Wien-Floridsdorf

Zwei vorerst unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag in Wien-Floridsdorf ein Juweliergeschäft überfallen. Die zwei Männer betraten laut Polizei kurz nach 17.00 Uhr das Geschäftslokal in der Brünnerstraße 2-4. Während einer von ihnen die Eingangstür sicherte, bedrohte der zweite den Geschäftsinhaber mit einer Pistole und beraubte ihn. Die beiden Räuber entkamen mit Bargeld und Schmuck.