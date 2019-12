"Haydnregion NÖ" bietet 2020 hochkarätiges Musikprogramm

Die "Haydnregion Niederösterreich" wird von 1. März bis 13. Dezember 2020 im Römerland-Carnuntum ein hochkarätiges Musikprogramm präsentieren. Inspiriert von Joseph und Michael Haydn wird unter dem Jahresmotto "Erlebnis Haydn" ein Musik-Festival mit 28 Veranstaltungen an 14 Standorten im Bezirk Bruck an der Leitha zu sehen sein, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.