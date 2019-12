Tödlicher Verkehrsunfall auf der B37 in Krems an der Donau

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Freitag kurz nach 13.00 Uhr auf der B37 in Krems an der Donau ereignet. Eine 45-jährige war mit ihrem Fahrzeug nach der Kollision mit dem Pkw eines 22-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in das Auto eines 45-Jährigen aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya gekracht. Der entgegenkommende Lenker starb laut Polizei noch an Ort und Stelle.