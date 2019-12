Koalitions-Verhandlungen laufen rund um Weihnachten weiter

Die Bemühungen um eine neue Regierung gehen am Wochenende und wohl auch rund um Weihnachten weiter. Die Verhandler treffen einander wie zuletzt in unterschiedlichen Konstellationen und arbeiten intensiv an einem gemeinsamen Koalitionspakt zwischen ÖVP und Grünen. Dass die frohe Botschaft einer fertigen Regierung noch vor Weihnachten verkündet wird, ist unwahrscheinlich - aber nicht ausgeschlossen.