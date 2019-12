Österreich beliebtestes Zielland für deutsche Studenten

Facebook

Die Zahl der deutschen Studenten in Österreich war dabei zuletzt fast stabil bzw. leicht ansteigend. 2010 wurden noch 27.350 registriert, 2015 waren es 27.600 und 2016 28.200.

In Österreich studieren die Deutschen übrigens am häufigsten Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen. Sowohl in den Niederlanden als auch in Großbritannien inskribieren sie dagegen vor allem Wirtschaft, Verwaltung und Recht.