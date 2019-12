Blau-Weiß Linz benötigt bis Saisonende 800.000 Euro

Fußball-Zweitligist Blau-Weiß Linz befindet sich in massiven finanziellen Problemen. "Um den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können, muss in jedem Fall eine Summe in der Größenordnung von 800.000 Euro aufgestellt werden", hieß es in einer Aussendung des Clubs am Donnerstag, in der von der Mitgliederversammlung am Mittwoch im Linzer Stadion berichtet wurde.