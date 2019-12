Juventus nach 2:1 bei Sampdoria vorerst drei Punkte voran

Juventus Turin hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft zumindest für wenige Tage einen Vorsprung von drei Punkten auf Inter Mailand herausgeholt. Der Titelverteidiger gewann am Mittwoch bei Sampdoria Genua mit 2:1, der Club von ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro ist erst am Samstag daheim gegen Genoa im Einsatz.