Modemacher Arbesser zeichnet Kostüme für "Rosenkavalier"

Arthur Arbesser, aus Wien stammender Modemacher mit Firmensitz in Mailand, arbeitet intensiv an den Kostümen für Richard Strauss' "Rosenkavalier", den André Heller am 9. Februar an der Berliner Staatsoper Unter den Linden inszeniert. Mit einem "Rausch der Schönheit" will der 36-jährige Modeschöpfer das Publikum beeindrucken.