Russlands Außenminister bietet EU Beziehungs-"Neustart" an

Nach Jahren der Konfrontation hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow der Europäischen Union einen "Neustart" in den Beziehungen angeboten. Unter der neuen EU-Führung in Brüssel gebe es "Anlass, ernsthaft darüber nachzudenken, wer wir füreinander in einer sich rasch verändernden Welt sind", schrieb Lawrow in einem Beitrag für die Regierungszeitung "Rossijskaja Gaseta" (Mittwoch).