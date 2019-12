Politiker als Zeugen bei U-Kommission zu Wiener Vereinen

Die Untersuchungskommission, die sich mit der Fördervergabe an Wiener parteinahe Vereine beschäftigt, hat am Montagnachmittag ihre erste reguläre Sitzung aufgenommen. Dabei hat sich das Gremium bereits auf eine Reihe von Zeugen geeinigt, die in den kommenden Monaten aussagen müssen. Auf der Liste stehen eine Reihe von früheren und amtierenden Stadträten.