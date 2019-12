Schleifarbeiten lösten Brand in U1-Station Karlsplatz aus

Schleifarbeiten haben in der Nacht auf Montag einen Brand in der Station Karlsplatz der U1 ausgelöst und so für große Behinderungen im Morgenverkehr der Wiener Linien gesorgt. Laut Berufsfeuerwehr brach das Feuer gegen 2.00 Uhr aus und griff auf eine Plakatwand über. Es wurde Alarmstufe 1 ausgelöst, 27 Mann mit sechs Fahrzeugen rückten an. Teilstrecken der U1 bleiben noch länger gesperrt.